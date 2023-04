Serie A, Sampdoria-Cremonese 2-3: decide Sernicola al 95°

Un altra giornata storta per Stankovic. La sua Sampdoria resta a mani vuote anche in questo turno. A Marassi Sampdoria-Cremonese finisce 2-3 con i grigiorossi di Ballardini sempre in rimonta, che conquistano i tre punti con Sernicola nei minuti di recupero. I blucerchiati passano avanti con la rete di Leris, la prima in campionato, al quarto d'ora di gioco. Risponde Ghiglione, a dieci minuti dalla fine del primo tempo per il pareggio dei lombardi. Nella ripresa un altro assist di Augello porta in vantaggio i padroni di casa con il gol di Lammers. La Cremonese non molla e all'85 trova il gol del pareggio con Lochoshvili. Poi nei minuti di recupero Sernicola ammutolisce lo stadio e regala tre punti alla Cremonese.