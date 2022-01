Serie A, Sampdoria-Cagliari 1-2: colpo esterno dei sardi

Tre punti preziosi per il Cagliari che vince a Genova in rimonta contro la Sampdoria

Si è conclusa la prima gara dell’anno. Colpo in trasferta del Cagliari di Mazzarri che torna alla vittoria in campionato. La Sampdoria era passata in vantaggio grazie al solito Gabbiadini, arrivato a 6 gol di fila in campionato. Rimonta dei sardi nel secondo tempo con i gol di Deiola al 55’ e di Pavoletti al 71’. I rossoblu scavalcano il Genoa in classifica e vanno a -3 punti dallo Spezia.