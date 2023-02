Serie A, Sampdoria-Bologna 1-2: Orsolini nel finale decide il match

Brutta sconfitta in casa per gli uomini di Stankovic

Il Bologna espugna Marassi nell'anticipo che apre il sabato di Serie A per la 23esima giornata. I rossoblù vincono 2-1 contro la Sampdoria. Ospiti in vantaggio al 27' con Soriano al 27', poi nella ripresa la Sampdoria pareggia con Sabiri al 68' su calcio di rigore. E' Orsolini al 90' l'autore del gol vittoria che regala i tre punti alla squadra di Motta. Con questa vittoria il Bologna si porta a 32 punti in classifica, la Samp resta a 11.