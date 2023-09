Serie A, Salernitana-Torino 0-3: Radonjic schianta i campani

Il serbo trascina i suoi compagni di squadra alla vittoria grazie ad una doppietta personale. In gol anche Buongiorno. Per i padroni di casa, i punti in classifica restano soltanto 2

Allo stadio Arechi, la Salernitana esce sconfitta pesantemente contro il Torino di Juric. Lo 0-3 finale, non lascia scampo a recriminazioni. Gli ospiti si dimostrano cinici e vogliosi sin dalle battute iniziali e riescono a conquistare l'intera posta in palio con merito. A sbloccare l'incontro è Buongiorno che, al 12', approfitta di una deviazione favorevole e, dagli sviluppi di calcio d'angolo, trova la rete del vantaggio. Da qui in avanti, inizia la gara di Radonjic che diventa ben presto un protagonista assoluto. L'attaccante del Torino, firma il raddoppio al 41', con un destro dalla distanza che batte Ochoa. Il calciatore serbo, si ripete anche nella seconda frazione quando, al 50', mette a segno la sua doppietta personale. Per lui ci sarebbe spazio anche per la tripletta, se non fosse per l'intervento del Var che gli annulla la gioia di portarsi il pallone a casa. La Salernitana di Sousa, prova a reagire, ma il risultato non cambia. Con questo successo, il Torino ottiene la sua seconda vittoria consecutiva, mentre i campani restano con solo due punti in classifica.