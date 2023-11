Serie A, Salernitana-Napoli 0-2: Raspadori ed Elmas regalano i tre punti a Garcia

Il sabato di Serie A si è aperto con la vittoria del Napoli nel derby campano contro la Salernitana. Decisive le reti (una per tempo) di Raspadori su assist di Lobotka, e di Elmas entrato nella ripresa al posto di Kvaratskhelia. Partita vivace e divertente con gli azzurri di Garcia che avrebbero potuto chiuderla con un punteggio più severo ma hanno spesso sbattuto sul muro eretto da Ochoa. Tre punti fondamentali per il Napoli che vola a quota 21 staccando di due l'Atalanta e prendendosi così il quarto posto in classifica.