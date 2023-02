Serie A, Salernitana-Monza 3-0: prima vittoria di Paulo Sousa sulla panchina granata

Si rialza la formazione del patron Iervolino che sale a quota 24 punti in classifica. Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, si ferma anche il Monza di Palladino

Nel match della domenica pomeriggio di Serie A, la Salernitana ha battuto sul campo di casa dell'Arechi il Monza di Palladino. La partita si è decisa tutta nella ripresa, dopo lo 0-0 del primo tempo. Ad aprire le marcature ci ha pensato un eurogol di Coulibaly al quale hanno fatto poi seguito le reti di Kastanos e Candreva nel finale. Prima vittoria sulla panchina campana per Paulo Sousa subentrato a Nicola. La Salernitana torna al successo dopo 3 sconfitte consecutive e sale a 24 punti in classifica. Si ferma ancora Palladino dopo la sconfitta contro il Milan in casa e rimane a 29 punti.