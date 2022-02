Serie A, Salernitana-Milan 2-2. Passo falso della capolista

I campani sfiorano l'impresa ma conquistano comunque un punto importante nella corsa salvezza

Il posticipo del sabato di Serie A all'Arechi è un testacoda: i padroni di casa sono in fondo alla classifica con 13 punti (con due gare da recuperare), gli ospiti guidano la graduatoria con 55 punti all'attivo. Finisce 2-2. Nicola, all'esordio sulla panchina della Salernitana, inizia senza otto indisponibili, tra cui spiccano Verdi, Gyomber e Di Tacchio. Milan in vantaggio con Messias dopo soli 5 minuti. Poi la Salernitana pareggia con Bonazzoli e le squadra finiscono il primo tempo sull'1-1. Nella ripresa Djuric al 72' segna il gol del vantaggio amaranto, ma dopo cinque minuti Ante Rebic riporta il risultato sul pari. Con questo risultato il Milan resta in testa alla classifica ma domani potrebbe essere superato dall'Inter (con due partite in meno) e raggiunto dal Napoli. Per la Salernitana un punto importante per la salvezza ma il rammarico per aver sfiorato l'impresa.