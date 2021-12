Serie A, Salernitana-Inter 0-5: nerazzurri sempre più in vetta

La squadra di Inzaghi vince, convince e guarda tutti dall'alto verso il basso. E' notte fonda per i campani, fanalino di coda del campionato

Vince e convince l'Inter di Inzaghi, che sul campo della Salernitana annienta la squadra di casa per cinque reti a zero. Il fanalino di coda del campionato nulla ha potuto dinnanzi allo strapotere dei campioni d'Italia in carica. Perisic ha aperto le marcature al'11'. Al 33' Dumfries e al 52' Sanchez hanno messo al sicuro il parziale. Lautaro e Gagliardini, nell'ultimo quarto di gara hanno preso parte alla festa del gol. In attesa di Milan-Napoli in programma domenica, i nerazzurri se la ridono al comando della classifica e salgono a quota 43 punti. Si mette male invece per la Salernitana, che rimane ferma a 8 punti: la salvezza diventa davvero una missione impossibile.