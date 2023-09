Serie A, Salernitana-Inter 0-4: poker di Lautaro Martinez e Milan raggiunto

L'argentino entra nella ripresa e segna quattro gol in 27 minuti, trascinando i nerazzurri in vetta insieme ai rossoneri

L'Inter si stappa letteralmente nel secondo tempo contro la Salernitana e porta a casa tre punti importantissimi per la corsa al titolo. La squadra di Inzaghi batte 4-0 i campani all'Arechi grazie all'ingresso in campo nel secondo tempo di Lautaro Martinez, vero e proprio mattatore della serata con un poker nello spazio di 27 minuti. L'argentino segna la prima rete al 62', poi Legowski trova il pareggio pochissimi minuti più tardi ma in fuorigioco: gol annullato. Da lì l'argentino si scatena e dà una spallata alla partita chiudendola nel giro di pochissimo. L'Inter raggiunge così il Milan in testa a quota 18 punti.