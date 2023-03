Serie A, Salernitana-Bologna 2-2: Sousa e Motta si dividono la posta in palio

All'Arechi le due squadre non riescono a segnare il gol vittoria

All'Arechi Salernitana-Bologna finisce ??. Sfida aperta nei primi minuti con i campani che passano in vantaggio al 7' con un colpo di testa di Pirola . All'11', però, arriva il pari del Bologna con Ferguson , anche lui di testa. Nella ripresa gli altri due gol, con i padroni di casa in vantaggio al 64' con Dia e il Bologna che pareggia al 73' con Lykogiannis. Con questo pareggio la Salernitana sale a +8 punti sul Verona e il Bologna sale a 37 punti.

Un altro infortunio per Marko Arnautovic. Entrato in campo al 66' al posto di Barrow, l'attaccante chiede il cambio dopo 15 minuti per un problema muscolare.