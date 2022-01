Serie A, Salernitana bloccata dalla Asl: sfida contro il Venezia a rischio

Il club campano avrebbe richiesto alla Lega Serie A il rinvio della partita

La Salernitana è messa in ginocchio dal Covid. Sono undici i contagiati tra giocatori (nove) e membri dello staff. Numeri che stanno preoccupando la Asl di Salerno la quale, secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe impedire lo svolgimento della gara contro il Venezia in programma il 6 gennaio. Il club campano è bloccata dall'ente sanitario e avrebbe richiesto alla Lega il rinvio della partita per causa di forza maggiore. Le positività hanno infatti costretto in isolamento tutto il gruppo squadra. In dubbio anche il match contro il Verona.