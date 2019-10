Serie A, Ronaldo salva la Juve. 4-0 della Lazio contro il Torino

Moltissime le reti e le espulsioni in questa decima giornata di Serie A, con ancora da giocare il posticipo di domani sera del Milan di Pioli. La Lazio conquista i tre punti contro il Torino, che non vince dal 26 settembre. La squadra di Inzaghi si impone all’Olimpico per 4 a 0, grazie soprattutto alla doppietta del suo centravanti Immobile. Il Cagliari dopo essere passato in svantaggio contro il Bologna riesce a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico. Alla Sardegna Arena finisce 3-2. Sassuolo-Fiorentina si conclude 1 a 2 grazie alle reti decisive nella seconda frazione di gioco di Castrovilli e Milenkovic. All’Allianz Stadium di Torino la Juventus fatica ma batte all’ultimo respiro il Genoa di Motta per 2 a 1. Decide un calcio di rigore realizzato da Cristiano Ronaldo. La Sampdoria di Ranieri non va oltre il pari a Marassi contro il Lecce. I blucerchiati trovano la rete dell’1 a 1 con Ramirez al 93’.