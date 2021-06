Serie A, proposte 10 partite in 10 orari differenti: lunedì si decide

Si potrebbe tornare al calcio spezzatino se fosse approvata la riforma

Nella giornata di lunedì ci sarà un'assemblea di Lega straordinaria nella quale si affronteranno diversi temi. Saranno 14 i punti previsti all'ordine del giorno oltre ad offerte per i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa, l'assemblea sarà incentrata principalmente sulla richiesta di DAZN di avere a disposizione nuovi slot orari per le partite. L'emittente francese, che ha acquistato i diritti della Serie A fino al 2024, avrebbe proposto dieci partite in dieci orari diversi al fine di evitare problemi di connessione e gestire il flusso di rete. Il modello sarebbe quello della Liga spagnola e si svilupperebbe in questo modo: le partite del sabato nelle fascia orarie 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45 e quelle della domenica 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 e posticipo alle 20.45. Per chiudere, il decimo match il lunedì sera alle 20.45. Ogni decisione è rimandata a lunedì.