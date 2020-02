Serie A, arriva il progetto Var Room per la prossima stagione

Novità importanti in vista della prossima stagione di Serie A. Il campionato italiano è pronto a introdurre il progetto VAR Room, ossia la sede centrale di revisione degli episodi che fungerà anche da polo di riferimento per la spiegazione delle dinamiche dubbie. Una modalità simile a quella con cui in Germania viene gestita la tecnologia applicata al calcio. Questo il passaggio del comunicato ufficiale sul sito dell’AIA: “Altro progetto importante che prenderà il via con la prossima stagione sportiva, una volta completata la realizzazione, sarà la VAR Room centralizzata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Quella sede diventerà anche il luogo dove spiegare le decisioni arbitrali dal punto di vista tecnico-applicativo, ogni volta che ci sarà necessità, con la loro divulgazione pubblica”.