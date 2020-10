Serie A, prima vittoria per l’Udinese: Parma battuto 3-2 nel finale

Si decide nel finale il posticipo delle ore 18 fra l’Udinese e il Parma. Alla Dacia Arena vincono i bianconeri: il match termina sul 3-2, con Samir che risponde a Hernani nel primo tempo, Karamoh che replica all’autorete del suo compagno di squadra Iacoponi e Pussetto che firma il gol decisivo all’89’. La gara viene sbloccata al 27′ dal centrocampista brasiliano del Parma, il quale approfitta di una deviazione di Samir per battere Nicolas dalla distanza; un minuto dopo, però, è lo stesso Samir a superare Sepe con un colpo di testa. Nel secondo tempo, i bianconeri vanno avanti con l’autogol di Iacoponi (53′), pareggiato dalla rete di Karamoh, su assist di Pezzella (70′). Ma nei minuti finali Pussetto si ripresenta alla grande davanti ai suoi nuovi tifosi, realizzando il 3-2. Primi tre punti stagionali per i friulani, che agguanta il Parma in classifica.