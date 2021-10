Serie A, poker dell’Empoli sulla Salernitana: all’Arechi finisce 4-2

L'Empoli vince allo stadio Arechi contro la Salernitana. Quattro i gol vincenti, messi a segno dalla squadra toscana

Allo stadio Arechi di Salerno si è appena concluso il match tra Salernitana ed Empoli. La squadra di Andreazzoli vince su quella di Colantuono per 4-2. Apre la partita Pinamonti che mette a segno al secondo minuto, il primo gol della giornata. Lo segue Cutrone all'undicesimo e a distanza di un minuto l'autogol di Strandberg che segna lo 0-3. Il primo tempo si chiude con il gol su rigore per l'Empoli, messo a segno da Pinamonti. Nel secondo tempo la squadra di casa cerca la rimonta, mettendo a segno un gol al '48 con Ranieri e l'autogol di Ismajli. Ma non basta per la rimonta e la partita si chiude sul 2-4 per la squadra ospite.