Serie A, poker dell’Atalanta sul Venezia. La Fiorentina batte 3-1 la Samp

Si sono conclusi i primi due anticipi della quindicesima giornata di Serie A. L’Atalanta cala il poker al Venezia al Gewiss Stadium. Fa tutto Pasalic con una tripletta, poi arriva il primo centro in nerazzurro per Koopmeiners. La squadra di Gasperini agguanta momentaneamente l’Inter in classifica e si porta a -1 dal Milan, che giocheranno domani. Al Franchi, la Fiorentina batte 3-1 la Sampdoria in rimonta: al 15′ la sbloccano i blucerchiati con Gabbiadini, poi Callejon, Vlahovic e Sottil regalano tre punti a Italiano.