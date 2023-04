Serie A, più di 200 mln per le commissioni ai procuratori: Roma tra le “maglie nere”

La Serie A supera il tetto dei 200 milioni per le commissioni agli agenti. Juventus, Roma e Inter sono le "maglie nere", ossia le squadre che hanno speso di più destinando ai procuratori ben 93 milioni di euro, il 45% dell'intera spesa dei club del campionato. Secondo quanto riportato dalla FIGC, al primo posto ci sono i bianconeri con 51 milioni, seguono i giallorossi (21 milioni) e i nerazzurri (20 milioni). La causa principale di tali costi di commissione sono gli affari a parametro zero. Ne sono un esempio quello di Dybala, Matic, Di Maria e Pogba. Tra le big, le squadre che spendono di meno in questo senso sono Milan e Napoli, entrambe ferme a circa 12 milioni di euro investiti. La squadra più "virtuosa" del campionato è il Torino che, in totale, ha speso poco più di 2 milioni.