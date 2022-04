Serie A, pirotecnico 4-4 tra Atalanta e Torino. L’Inter cade 2-1 a Bologna

I nerazzurri perdono la vetta in favore del Milan. La Dea non sfrutta la frenata delle concorrenti

Si conclude non senza sorprese il ventesimo turno di Serie A. L'Inter, infatti, cade inaspettatamente a Bologna consegnando la vetta della classifica al Milan, distante ora due punti. I nerazzurri passati in vantaggio con Perisic al 3', si fanno rimontare con un gol per tempo da Arnautovic al 28' e Sansone all'81'. Rimonte e controrimonte nell'altra partita tra Atalanta e Torino. I granata vanno in vantaggio con Sanabria ma la Dea rimette la testa avanti con Muriel e De Roon. Gli ospiti, una volta recuperata la gara, dilapidano un vantaggio di due reti (segnate da Lukic, Pobega e da Freuler nella propria porta). A rimettere in piedi la situazione per Gasperini sono stati Pasalic e la doppietta del colombiano ex Fiorentina. I bergamaschi sprecano l'occasione e non recuperano punti sulle dirette concorrenti così come il Torino fallisce il sorpasso al Sassuolo.