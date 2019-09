Serie A, Parma-Torino 3-2: decide Inglese, Mazzarri espulso per doppio giallo

La sesta giornata di Serie A si chiude con i gol e i colpi di scena di Parma-Torino. Al ‘Tardini’ i ducali vanno in vantaggio grazie alla rete di Kulusevski al 2′, pareggiata da Ansaldi 10 minuti più tardi. Al 29, però, arriva la svolta del match con il rosso per doppio giallo al brasiliano Bremer. Il suo fallo di mano costa un rigore a favore degli uomini di D’Aversa, ma Sirigu è decisivo e respinge il tiro di Gervinho dal dischetto. La squadra di Mazzarri è costretta a giocare per il resto della partita in inferiorità numerica, ma al 43′ passa in vantaggio: stavolta la firma di Belotti su calcio di rigore e concesso dal Var. Nel recupero del primo tempo, però, c’è il pareggio del Parma grazie al bel gol di Cornelius. I granata cominciano a soffrire l’uomo in meno, Sirigu li tiene a galla con un paio di miracoli ma alla fine devono capitolare sul tap-in di Inglese – entrato al 78′ – che segna il punto del 3-2 definitivo per i padroni di casa. Nel finale espulso anche Mazzarri, per doppia ammonizione. Il Parma raggiunge così lo stesso Torino a quota 9 punti, a -2 dalla Roma.