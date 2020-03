Dopo il rinvio di più di un’ora Parma-Spal si è giocata. Al Tardini decide un calcio di rigore realizzato al 70′ da Andrea Petagna. Vittoria molto importante in chiave salvezza per la squadra di Di Biagio che con questi tre punti lasciano momentaneamente l’ultimo posto in classifica e si portano a più due punti dal Brescia. I padroni di casa rimangono a quota 35.