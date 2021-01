Serie A, Parma-Sampdoria 0-2: Ranieri vola al decimo posto con Yoshida e Keita

La Sampdoria vola a quota 26 punti in campionato con la vittoria a Parma nel posticipo domenicale della 19esima giornata. La squadra di Ranieri sbanca il ‘Tardini’ per 2-0 grazie ai gol di Yoshida e Keita, entrambi nel primo tempo. Ai blucerchiati bastano le reti arrivate nella prima frazione di gioco per portare a casa 3 punti che permettono alla Samp di raggiungere il decimo posto in classifica. I doriani confermano il loro buon momento, a dispetto della situazione difficile del Parma, che anche con D’Aversa in panchina faticano a trovare la vittoria. I ducali restano al terzultimo posto in graduatoria.