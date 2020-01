Serie A, Parma-Lecce 2-0: i ducali volano al settimo posto

Il Parma continua a volare. La squadra di D’Aversa ha chiuso la 19esima giornata di campionato con il Monday Night contro il Lecce, sempre più in difficoltà. Al ‘Tardini’ vincono 2-0 i ducali, entrambe le reti arrivano nella ripresa: al 57′ il colpo di testa di Iacoponi, al 72′ il raddoppio di Cornelius. Il Parma vola in classifica e chiude il girone di andata al settimo posto, a meno uno dal Cagliari e dalla zona Europa League. Il Lecce di Liverani, invece, continua a navigare in cattivissime acque e resta al quartultimo posto con 15 punti.