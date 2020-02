La Lazio approfitta dello scivolone di ieri della Juventus e ora dista un solo punto dai bianconeri primi. Al Tardini contro il Parma, infatti, finisce 1-0 per la squadra di Simone Inzaghi con i tre punti arrivati in seguito alla rete segnata nel primo tempo da Caicedo. Tanto basta per battere gli uomini di D’Aversa che invece perdono terreno su Bologna e Verona, mancando l’aggancio al sesto posto che a fine stagione significherebbe qualificazione all’Europa League.