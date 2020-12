Serie A, Parma-Juventus 0-4: poker bianconero con Kulusevski, doppio Ronaldo e Morata

Troppa Juventus, per il Parma, nella 13° giornata di Serie A. I bianconeri espugnano il Tardini vincendo 4-0, grazie al gol dell’ex di Kulusevski, alla doppietta di Cristiano Ronaldo e alla rete di Morata. La resistenza dei ducali dura fino al 23′, minuto nel quale il centrocampista svedese, in gialloblù nella scorsa stagione, sfrutta al meglio l’assist di Alex Sandro e sigla il vantaggio. Tre giri di lancette dopo la Juve raddoppia con Ronaldo, che di testa batte Sepe per il 2-0. A inizio ripresa (48′) CR7 realizza il suo secondo gol, poi all’86’ Morata cala il poker, chiudendo definitivamente la partita.

Con questa vittoria, la Juventus agguanta almeno momentaneamente l’Inter al secondo posto, a quota 27 punti (-1 dal Milan, +3 sulla Roma). Il Parma rimane a 12 insieme al Benevento, in quattordicesima posizione.