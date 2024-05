Serie A, pari tra Udinese e Empoli. Il Frosinone batte il Monza 0-1, Sassuolo in B

La domenica di Serie A prosegue con un altro verdetto. Il Sassuolo è in Serie B dopo il pari tra Udinese e Empoli: succede tutto nel finale con i due rigori di Niang e Samardzic. I toscani il prossimo weekend affronteranno la Roma al Castellani. Colpaccio esterno del Frosinone che espugna lo U-Power Stadium contro il Monza di Palladino. Decisivo il gol in avvio di partita di Walid Cheddira .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.