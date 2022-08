Serie A, pari tra Torino e Lazio. Un punto a testa anche per Udinese e Salernitana

La seconda giornata di Serie A si apre allo Stadio Olimpico Grande Torino e alla Dacia Arena. Poche emozioni in entrambi i match, in particolare in quello tra il Torino e la Lazio. Le squadre di Juric e Sarri si sono annullate: qualche occasione in più per la formazione biancoceleste con Immobile che però ha sempre trovato sulla sua strada Vanja Milinkovic-Savic. Qualche emozione in più invece a Udine tra la formazione di Sottil e la Salernitana. A stappare il match un'espulsione a pochi istanti dal termine del primo tempo per Nehuen Perez che ha costretto l'Udinese a giocare la ripresa in inferiorità numerica. Bianconeri che sono riusciti comunque a resistere agli attacchi della formazione di Nicola. Lazio e Torino conquistano il loro quarto punto in questo nuovo campionato, il primo invece sia per la Salernitana che per l'Udinese.