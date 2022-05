Serie A, pareggio tra Sassuolo e Udinese

I neroverdi prima passano in vantaggio grazie alla rete di Scamacca, poi l'Udinese pareggia i conti con Nuytinck

Alle 18 è andato in scena Sassuolo-Udinese, match valido per la 36esima giornata di Serie A. Al minuto 6, Gianluca Scamacca ha sbloccato la partita mettendo a segno il gol numero 14 in questo campionato, su assist di Giacomo Raspadori. Nel secondo tempo pareggia i conti per i bianconeri Bram Nuytinck, con i friulani che provano a vincere la gara fino alla fine. A match terminato, i neroverdi rimangono stabili all'undicesimo posto in classifica a quota 47 punti. L'Udinese, invece, resta dodicesima a 44 punti, con il Bologna che in caso di risultato positivo potrebbe agganciarla o addirittura superarla.