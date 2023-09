Serie A, pareggiano 1-1 Salernitana e Frosinone. Il Lecce batte il Genoa 1-0

È già iniziata la quinta giornata di Serie A con due anticipi: Salernitana-Frosinone e Lecce-Genoa. Il primo match andato in scena alle ore 18:30 è finito con un pareggio per 1-1. La sblocca inizialmente la squadra ciociara con il gol di Simone Romagnoli al 12esimo; poi nel secondo tempo arriva il pari della squadra di Sousa con la rete di Cabral. Sorte diversa invece per il secondo match di oggi delle ore 20:45. I pugliesi riescono ad ottenere il vantaggio soltanto all'83esimo con il gol di Oudin. Niente da fare per la squadra di Gilardino che, con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Martin, non riesce a recuperare lo svantaggio. Inoltre, il difensore sarà squalificato per la prossima giornata e quindi salterà il match contro la Roma.