Serie A, ora è ufficiale: Juve-Napoli si giocherà il 17 marzo alle 18.45

Dopo le indiscrezioni della vigilia ora è ufficiale: Juventus-Napoli si giocherà il 17 marzo. La Lega ha infatti ufficializzato la nuova data della sfida, che si disputerà allo Stadium alle 18.45, un punto definitivo alla telenovela iniziata il 4 ottobre. A causa delle imposizioni della ASL di Napoli, la squadra di Gattuso non era partita alla volta di Torino, mancando agli impegni del protocollo e subendo dal giudice sportivo la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto. Il ricorso del Napoli, rigettato a novembre dalla Corte Sportiva d’Appello della FIGC, è stato invece accolto a inizio gennaio dal Collegio di Garanzia del CONI, con l’esito del match rimesso in discussione al giudizio del campo. Tre punti in ballo che interessano anche la Roma, visto che sia la squadra di Pirlo sia quella di Gattuso sono coinvolte nella serratissima lotta Champions.