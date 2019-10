Serie A, Okaka trascina l’Udinese: 1-0 al Torino. Cagliari-Spal finisce 2-0

L’ottava giornata di campionato vede vincitrici nel pomeriggio l’Udinese e il Cagliari. Ottima la prestazione degli uomini di Maran che conquistano 3 punti battendo per 2 a 0 la Spal alla Sardegna Arena. In gol Radja Nainggolan, con un tiro di esterno destro che si insacca all’incrocio dei pali, e il terzino destro Farago. La squadra di mister Semplici rimane a quota 6 punti in classifica, in zona retrocessione, il Cagliari sale a 14 a meno due dal quarto posto.

Vittoria di misura dell’Udinese contro il Torino di Belotti. La rete è dell’altro centravanti della gara, l’ex Roma Stefano Okaka che con un colpo di testa a fine primo tempo batte Sirigu. Con questa vittoria la squadra friulana aggancia in classifica proprio la squadra di Mazzarri a quota 10 punti.