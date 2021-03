Serie A, nuovamente rinviata Juventus-Napoli: si giocherà il 7 aprile

Un nuovo rinvio per Juventus-Napoli. Il recupero della partita non giocata a ottobre per lo stop imposto agli azzurri dall’Asl era stato fissato ufficialmente per mercoledì 17 marzo in virtù dell’eliminazione della squadra di Gattuso dall’Europa League. Con un comunicato sul sito della Lega Serie A, però, è stato notificato l’ennesimo spostamento del match su richiesta sia della Juventus che del Napoli. La nuova data per la sfida dell’Allianz Stadium è il 7 aprile alle ore 18.45, ovvero quando saranno già scattati i 6 mesi dalla data originale del 4 ottobre 2020. Il Napoli, quindi, non giocherà più la prossima settimana come invece farà la Roma, impegnata a Donetsk nel ritorno con lo Shakhtar. E domenica 21 marzo è in programma Roma-Napoli.