Serie A, attesa per questa sera l’ufficialità sul nuovo calendario

Si deve aspettare ancora per avere l’ufficialità riguardo il ritorno della Serie A. Nella giornata di oggi era atteso infatti l’annuncio sul calendario che avrebbe scadenzato il campionato italiano dalla seconda metà di giugno alla prima metà di agosto. Secondo quanto riporta sportmediaset bisognerà aspettare che Governo e FIGC diano l’ok definitivo per anticipare le semifinali di Coppa Italia. Pochi dubbi sul giorno di ripresa della Serie A, il 20 giugno con i recuperi della 25esima giornata. Inoltre saranno soltanto una decina le partite che si giocheranno nello slot delle 17.15, mentre le altre verranno distribuite tra le 19.30 e le 21.45, anche per andare incontro alle richieste dell’Assocalciatori. Con questo programma la conclusione del campionato dovrebbe avvenire all’incirca per il 2 di agosto, lasciando poi modo alle società di dedicarsi alle coppe europee.

DIETROFRONT – Se in un primo momento sembrava che la decisione sui calendari dovesse slittare a mercoledì, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com la comunicazione dovrebbe invece arrivare in serata. Un passo importante che aiuterebbe da subito le società nell’organizzazione della lunga estate che attenderà allenatori, calciatori e staff delle squadre di Serie A.