Serie A, niente sconti o dilazioni a Sky per i diritti tv

I club di Serie A hanno deliberato all’unanimità di dare alla Lega il mandato di salvaguardare i contratti con Sky. Come riporta l’Ansa, questa è la risposta dell’assemblea di Lega a una lettera con cui, in sintesi, la pay tv ha chiesto uno sconto, più o meno sostanzioso a seconda se riprenderà il campionato sospeso per l’emergenza coronavirus, e una dilazione finché non si torna in campo. Da Sky sottolineano che la lettera si inserisce nel solco del dialogo costruttivo con la Lega, che continuerà alla ricerca di una soluzione reciprocamente utile in vista delle prossime scadenze.