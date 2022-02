La Fiorentina batte 1-0 l’Atalanta: decide Piatek. Ora la Roma è ottava

Il gol dell'attaccante polacco regala tre punti a Italiano che, anche con una partita in meno, agguanta il settimo posto. Gasperini e la società in silenzio stampa per la rete annullata a Malinovskyi

Redazione

Il gol al 56' di Krzysztof Piatek regala tre punti preziosissimi alla Fiorentina di Vincenzo Italiano che, anche con una partita in meno, supera la Roma in classifica, portandosi al sesto posto a 42 punti assieme alla Lazio, che in serata, però, deve giocare contro l'Udinese in trasferta. L'Atalanta, dal canto suo, perde una partita fondamentale per rimanere aggrappata al treno per l'Europa, anche quella conta. Gli uomini di Gian Piero Gasperini non vincono in campionato dal 9 gennaio, gara stravinta contro i friulani in trasferta per 2-6, e nel frattempo hanno perso sia Duvan Zapata, sia Luis Muriel.

Il pareggio, tra l'altro, era anche arrivato dai piedi Ruslan Malinovskyi ma, prima l'arbitro, poi il Var hanno annullato per fuorigioco, scatenando le ire dell'allenatore dei bergamaschi, espulso, esattamente come José Mourinho, per proteste. La società e lo stesso allenatore sono in silenzio stampa.