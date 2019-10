Carlo Ancelotti e il Napoli tornano a sorridere. Riprende il campionato e al San Paolo finisce 2-0 per i padroni di casa contro il Verona. Ai partenopei bastano due gol di Milik per avvicinare l’Atalanta al terzo posto e portare a casa i 3 punti. Il centravanti polacco, dopo aver fatto registrare delle buone prestazioni anche con la sua Nazionale durante la sosta, mette a segno la settima doppietta in azzurro, la sesta tra le mura amiche.