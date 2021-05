Serie A, Napoli-Udinese 5-1: sprint Champions per gli azzurri

La squadra di Gattuso continua la rincorsa Champions con altri tre punti fondamentali

Il Napoli continua la corsa. Dopo il pareggol col Cagliari, la squadra di Gattuso ha battuto lo Spezia e stasera l'Udinese. Al 'Maradona' gli azzurri conquistano altri tre punti fondamentali per la corsa Champions balzando provvisoriamente al secondo posto (73 punti) con un 5-1 senza appello. Partita complicata nei primi minuti, ma al 28' ci pensa Zielinski a sbloccarla. Poi Fabian Ruiz dopo 3 minuti la mette in discesa anche se Okaka al 41' la riapre. Nella ripresa però il Napoli torna a macinare e segna altri tre gol con Lozano (56'), Di Lorenzo (66') e Insigne (91'). Domani in campo Atalanta, Milan, Juventus e Lazio.