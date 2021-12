Serie A, Napoli-Spezia 0-1: decide un autogol di Juan Jesus

La squadra di Spalletti chiude il girone di andata al terzo posto dietro alle due milanesi

Dopo la vittoria esterna ottenuta a San Siro contro il Milan, il Napoli cerca continuità nell'ultima partita in casa del 2021 affrontando lo Spezia. Al Diego Maradona, i padroni di casa comandano il gioco ma lasciano i tre punti ai liguri per colpa di un autogol di Juan Jesus. Nella ripresa il Napoli ci prova (due reti annullate, una clamorosa palla gol per Lozano e traversa di Elmas nel recupero) ma non trova il pari. Per gli uomini Spalletti si tratta della terza sconfitta interna consecutiva che frena la corsa scudetto: ora sono terzi a -7 dall'Inter capolista. Per lo Spezia tre punti d'oro che permettono alla squadra di Thiago Motta di staccare ancora di più le ultime tre in classifica.