Serie A, Napoli-Sassuolo 2-0: annullati quattro gol ai neroverdi

Se non è record, poco ci manca. Il Napoli batte 2-0 il Sassuolo, ma gli uomini di De Zerbi recriminano per i quattro gol annullati dall’arbitro Aureliano, tre di questi con l’ausilio della tecnologia. Il primo episodio arriva al 32′, quando Djuricic batte Meret in uscita partendo però oltre la linea difensiva azzurra. Altro caso da moviola cinque minuti più tardi: sempre Djuricic protagonista, con il numero 10 che ribatte in rete la conclusione di Traoré, in precedenza respinta dal portiere. Peccato che l’ivoriano si trovi in fuorigioco all’inizio dell’azione, come segnalato dal Var. Non cambia la situazione nella ripresa: al 50′ segna Caputo e al 61′ Berardi, ma entrambe le esultanze vengono stoppate dell’arbitro dopo la review, per due offside dell’ex centravanti dell’Empoli. E così al Napoli bastano i gol di Hysaj, che all’8′ firma il suo primo centro in Serie A, alla 188° presenza, e di Allan, in rete al 95′.