Serie A, Napoli-Salernitana 1-1: Dia risponde a Olivera. Festa scudetto rimandata

Negli altri due incontri pareggio tra Cremonese e Verona, vittoria del Sassuolo per 2-1 sull'Empoli

Si concludono i tre match delle ore 15. Non va oltre l'1-1 il Napoli nel derby contro la Salernitana. La squadra di Spalletti rimanda la festa per lo scudetto: Dia risponde a Olivera e gela il Maradona. Pareggio con lo stesso risultato in Cremonese-Verona. L'Hellas aggancia lo Spezia ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione. Il Sassuolo piega l'Empoli 2-1 al 97' con la doppietta di Berardi. Alle 18 la Fiorentina ospita la Sampdoria, mentre alle 20.45 la sfida tra Bologna e Juventus chiuderà la 32a giornata.