Serie A, Napoli primo a punteggio pieno: battuto il Cagliari 2-0

La squadra di Spalletti non si ferma più. Ancora tre punti, segnano Osimhen e Insigne su rigore

Victor Osimhen e Lorenzo Insigne firmano la sesta vittoria del Napoli in altrettante partite. La squadra di Spalletti batte anche il Cagliari al Maradona con un netto 2-0 e sale a 18 punti in classifica. Seconda sconfitta consecutiva per i sardi, che nonostante l'arrivo di Mazzarri in panchina non riescono a ripartire. I partenopei salgono a +6 sulla Roma, oggi sconfitta dalla Lazio e ferma a 12 punti.