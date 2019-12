Serie A, Napoli-Parma 1-2: Gattuso cade all’esordio. Gervinho segna il gol vittoria

Comincia male l’avventura di Gattuso sulla panchina del Napoli. Al San Paolo arriva il Parma che vince 2-1 e amplifica la crisi degli azzurri usciti tra i fischi dei suoi tifosi. La partita inizia in salita con il gol di Kulusevski dopo un brutto errore di Koulibaly costretto anche a uscire per un problema ai flessori. I partenopei rientrano comunque in gara nel secondo tempo grazie all’ingresso di Mertens che serve Milik, il quale non sbaglia di testa contro Sepe. Fatali, però, sono gli ultimi secondi del match con il contropiede dei ducali finalizzato da Gervinho.