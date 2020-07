Serie A, Napoli ok col Genoa: 2-1 firmato da Mertens e Lozano

Il Napoli vince al Marassi contro il Genoa per 2-1, mentre la partita tra Fiorentina e Cagliari termina così com’era cominciata: 0-0. Sono questi i risultati dei due anticipi del mercoledì di Serie A: i partenopei battono i liguri grazie ai gol di Mertens, in chiusura di primo tempo, e di Lozano al 66′. In mezzo non basta ai rossoblù il provvisorio pareggio di Goldaniga, giunto al 4′ della ripresa. Nessuna rete invece al Franchi, con Simeone che si vede annullato il gol dell’ex per fuorigioco. Il Napoli sale a 51 punti, provvisoriamente a +3 dalla Roma; il Genoa rimane a 27, al diciottesimo posto una lunghezza sotto il Lecce. Cagliari e Fiorentina vanno rispettivamente a 40 e 35 punti, senza smuovere più di tanto la loro classifica.