Serie A, Napoli-Milan 0-4: rossoneri terzi dopo il sorpasso su Roma e Inter

Clamoroso al Maradona, Napoli-Milan finisce 4-0 per i rossoneri, protagonisti di una prestazione che stupisce tutti, avversari compresi. La partita la sblocca Leao al 17' ed il raddoppio porta la firma di Brahim Díaz. Nella ripresa tutti si aspettano una scossa da parte del Napoli, orfano di Osimhen, ma è ancora il Milan ad affondare con Leao che segna il 3-0. Prima della fine c'è gloria anche per Saelemaekers che segna il poker al termine di un dribbling in area avversaria. La goleada del Milan ai danni del Napoli permette alla squadra di Pioli di sorpassare Roma e Inter in classifica e di raggiungere il terzo posto. Il Napoli resta al comando con 16 punti di vantaggio sulla seconda.