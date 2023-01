Serie A, Napoli-Juventus 5-1: la “manita” della capolista

Il Napoli vince e convince nell'anticipo della 18ª giornata di Seria A. Al Maradona Napoli-Juventus finisce 5-1 per i padroni di casa che scattano a +10 sulle seconde in classifica. Primo tempo che vede il doppio vantaggio da parte del Napoli firmato da Osimhen e Kvaratskhelia, prima del gol di Di Maria che tiene in partita la Juve. Nella ripresa, però, show del Napoli con il secondo gol di Osimhen e poi le reti di Rrahmani ed Elmas.