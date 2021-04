Serie A, Napoli-Inter 1-1: Conte a +9 dal Milan

Frenata per la corsa scudetto. L’Inter pareggia al Maradona 1-1 con il Napoli. Sono i partenopei ad andare in vantaggio nel primo tempo, complice soprattutto Handanovic che con una papera al 36′ si fa sfuggire la palla, su tiro di Insigne, e la manda nella sua rete. Prima dell’intervallo i nerazzurri sfiorano il pareggio con un colpo di testa a distanza ravvicinata di Lukaku, che si stampa sul palo. Riporta equilibrio Eriksen nella ripresa, al 55′, con un gran sinistro dal limite dell’area. Nei minuti finali il Napoli reclama un presunto rigore, analizzato dall’arbitro al VAR ma non concesso. E così Napoli e Inter prendono un punto a testa: Conte si porta a +9 sul Milan, mentre Gattuso a -2 dalla Juventus. Termina la striscia di vittorie consecutive dei nerazzurri.