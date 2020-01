Serie A, Napoli-Fiorentina 0-2: gli azzurri non vedono la luce, la viola passa al ‘San Paolo’

Il Napoli non riesce a rialzarsi. Gli azzurri incappano nella terza sconfitta consecutiva in campionato dopo quelle con Inter e Lazio. Al ‘San Paolo,’ nel match del sabato sera, la Fiorentina fa festa e vince 2-0 con una prestazione intensa e di qualità. A decidere sono i gol di Chiesa, al 26′, e Vlahovic nella ripresa al 74′. Gli azzurri di Gattuso creano diverse occasioni, ma non sono freddi e cattivi sotto porta. I partenopei restano a quota 24 punti in classifica, a -11 dalla Roma che ha una partita in meno. Il Napoli viene raggiunto proprio dalla Fiorentina, rigenerata dalla cura Iachini.