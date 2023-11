Serie A, Napoli-Empoli 0-1: Kovalenko piega gli azzurri. Garcia esce tra i fischi

L'ex tecnico giallorosso cade in casa contro la formazione di Andreazzoli che abbandona la zona retrocessione. Decide un gol del centrocampista ucraino

Comincia con una sorpresa la domenica di Serie A. L' Empoli infatti, dopo un'ottima prestazione, espunga lo Stadio Diego Armando Maradona grazie al gol di Viktor Kovalenko nel recupero . Il centrocampista ucraino aveva fatto il suo ingresso in campo 20 minuti prima al posto di Fazzini. Il Napoli e Garcia escono tra i fischi dei propri tifosi dopo la seconda sconfitta nelle ultime 5. La formazione di Andreazzoli grazie a questi 3 punti lascia la zona retrocessione staccando il Cagliari di un punto. Si fermano invece gli azzurri che rimangono a quota 21 punti.

