Serie A, Napoli-Empoli 0-1: Cutrone gela il Maradona

Perde la testa della classifica il Napoli e stasera l'Inter ha la possibilità di tornare capolista. Vola l'empoli al settimo posto in classifica superando la Roma

Incredibile vittoria dell'Empoli al Maradona. Decisivo il gol di Cutrone al 70' minuto. L'ex Milan fa volare i toscani in classifica a + 1 sulla Roma. Seconda sconfitta casalinga consecutiva per Spalletti. Partenopei che scivolano al quarto posto superati dall'Atalanta vittoriosa a Verona. I toscani dopo la vittoria contro la Juventus battono un'altra "big" in trasferta, sempre con una vittoria di misura.