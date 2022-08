Serie A, Napoli e Fiorentina non si fanno male. Pari anche tra Lecce ed Empoli

La terza giornata di Serie A si chiude con le ultime due partite: Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli. Nel terzo big match di giornata, dopo Juventus-Roma e Lazio-Inter, le formazioni di Italiano e Spalletti guadagnano un punto a testa. Nonostante le tante occasioni da una parte e dall'altra, che hanno reso la partita piuttosto gradevole, le reti al Franchi sono rimaste inviolate. Pari anche tra Empoli e Lecce al Via del Mare. A differenza dell'altra partita però, entrambe le formazioni sono andate a segno con Parisi prima e Strefezza poi, entrambi nel primo tempo. Con questo pareggio, il Napolisi porta in testa al gruppone delle squadre a 7 punti (di cui fa parte anche la Roma) grazie alla differenza reti. Quinto punto in campionato per la Fiorentina. Primo punto in campionato invece per il Lecce, il secondo per l'Empoli di Zanetti.